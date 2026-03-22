V Postojni pretepli 16-letnika, z njim je hudo

Policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Koper, so imeli v noči na nedeljo polne roke dela z nasilno mladino. Okrog ene ure ponoči so bili tako obveščeni o pretepu v enem od gostinskih lokalov v Postojni. Tam je več oseb preteplo in poškodovalo 16-letnega fanta, ki so ga reševalci morali odpeljati v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da se je pretep začel v lokalu, nadaljeval pa pred njim, preiskava sicer še poteka, opravljajo pa jo v smeri suma storitve kaznivega dejanja nasilništva. Le približno pol ure pozneje so imeli z nasilnim občanom opravka policisti v Kopru. Tam 47-letnik v lokalu ni želel plačati pijače, ki jo je popil, nato pa je začel žaliti zaposlenega. Izdali so mu plačilni nalog.

Nasilništvo je na Policijski postaji Postojna nekaj minut pred šesto jutranjo uro prijavil tudi 25-letnik. Povedal je, da ga je pred postojnskim lokalom neznan moški nenadoma udaril v ličnico, ko je padel, pa naj bi ga napadlo in preteplo več oseb. Policisti tudi ta nasilni dogodek še preiskujejo, je sporočila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec.