PETKOV POŽAR USODEN ZA 89-LETNIKA

V velikem požaru stanovanjske hiše izgubili moža in očeta (FOTO)

Žena in sin sta se lažje poškodovala, ostala brez vsega.
Ob prihodu domačih gasilcev je bil ogenj že močno razvit. FOTO: PGD Osek
Ob prihodu domačih gasilcev je bil ogenj že močno razvit. FOTO: PGD Osek
Oste Bakal
 19. 1. 2026 | 06:05
Nadvse žalostno je bilo minuli konec tedna v osrednjih Slovenskih goricah. V petek ob 18.45 so bili reševalci, gasilci in policisti obveščeni o velikem požaru stanovanjske hiše v naselju Osek v Sveti Trojici. Kmalu zatem so večerni mir skalile sirene intervencijskih vozil, ki so hitela pomagat trem ljudem, ki so živeli v hiši. »Med intervencijo je bil v hiši najden moški, ki je kljub zdravniški pomoči na kraju samem umrl. Medicinska pomoč je bila nudena še dvema osebama, ki sta skušali pomagati preminulemu. Obe sta bili odpeljani v UKC Maribor, saj sta lažje telesno poškodovani. Tuja krivda ...

ZADNJE NOVICE
06:25
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Odprite se možnostim (Suzy)

Tukaj smo, da ustvarimo novo vibracijsko frekvenco.
19. 1. 2026 | 06:25
06:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Velike spremembe za 3 astrološke znake: ključ do uspeha bo v njihovih rokah skozi vse leto 2026

Druga polovica januarja 2026 bo očitno usodna.
19. 1. 2026 | 06:00
05:40
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Sami sebe zdravimo že s tem, da spremenimo fokus in vibracijo

Ne dovolimo, da nam omejujoča prepričanja stojijo na poti. Kamor gre naša pozornost, tja teče energija.
19. 1. 2026 | 05:40
05:25
Bulvar  |  Tuji trači
ŽENITNE PONUDBE

Bizaren seznam zahtev milijarderja, ki obupano išče ženo

Če niste rojeni v določenem znamenju, izpolnjujete prvi pogoj.
19. 1. 2026 | 05:25
05:22
Novice  |  Svet
TRUMPOVA NAPOVED

Slovenija zaenkrat izvzeta iz carin

Trumpova napoved novih carin presenetila voditelje evropskih držav. Te v simbolni gesti solidarnosti na Grenlandijo pošiljajo vojake.
19. 1. 2026 | 05:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
