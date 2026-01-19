V velikem požaru stanovanjske hiše izgubili moža in očeta (FOTO)

PETKOV POŽAR USODEN ZA 89-LETNIKA

Žena in sin sta se lažje poškodovala, ostala brez vsega.

Nadvse žalostno je bilo minuli konec tedna v osrednjih Slovenskih goricah. V petek ob 18.45 so bili reševalci, gasilci in policisti obveščeni o velikem požaru stanovanjske hiše v naselju Osek v Sveti Trojici. Kmalu zatem so večerni mir skalile sirene intervencijskih vozil, ki so hitela pomagat trem ljudem, ki so živeli v hiši. »Med intervencijo je bil v hiši najden moški, ki je kljub zdravniški pomoči na kraju samem umrl. Medicinska pomoč je bila nudena še dvema osebama, ki sta skušali pomagati preminulemu. Obe sta bili odpeljani v UKC Maribor, saj sta lažje telesno poškodovani. Tuja krivda ...