V požaru na piščančji farmi v Njivercah, škode za 150 tisočakov (FOTO)

V okolici Ptuja je v sredo popoldne prišlo do požara v gospodarskem poslopju. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara, je pa po prvih ugotovitvah tuja krivda izključena. Po prvih ocenah naj bi materialna škoda znašala okoli 150.000 evrov.

Kot so še pojasnili na policiji, gre za objekt za vzrejo oziroma oskrbo živali, v katerem je pogorela oprema, delno tudi ostrešje.

V času požara v objektu ni bilo živali

V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Talum Kidričevo so na svojem Facebook profilu pojasnili, da je šlo za požar na piščančji farmi v Njivercah in da so zaradi hitrega odziva in usklajenega posredovanja pravočasno preprečili nadaljnje širjenje ognja. Po njihovih podatkih v času požara v objektu ni bilo živali.