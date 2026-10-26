V požaru za najmanj 500 tisočakov škode, življenje moškega še vedno ogroženo (FOTO)

Pisali smo, da je v petek zgodaj zjutraj na Ptuju izbruhnil hud požar, v katerem sta se dve osebi poškodovali. V izjemno zahtevni intervenciji je sodelovalo kar 85 gasilcev iz desetih gasilskih društev, ki so na teren prišli s 24 vozili. Požar jim je uspelo razmeroma hitro lokalizirati, vendar se je zaradi lege objekta v starem mestnem jedru intervencija izkazala za zahtevno, samo gašenje pa je trajalo več ur.

Še vedno pa poteka ogled požarišča, ki je v pristojnosti policije. A preiskovalci morajo najprej počakati, da je požar v celo ti pogašen, in da so vzpostavljeni pogoji za varno delo. Šele nato lahko vstopijo v objekt in začno iskati vzroke za požar. Kljub temu so policisti že lahko izključili tujo krivdo za nastanek požara, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anita Kovačič. »V požaru huje poškodovan moški je še vedno življenjsko ogrožen. Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda vsaj 500.000 evrov,« je še dodala.