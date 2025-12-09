V preiskavi Jernej priznal, da je grozil predsedniku sodišča, zdaj obrnil ploščo

SOJENJE

Jernej Hribšek bo v priporu še malo počakal na odločitev sodišča.

Že tretji narok zapored je javnost pričakovala, da bo sodišče presodilo, ali je 44-letni Jernej Hribšek grozil predsedniku brežiškega okrajnega sodišča Almirju Kurspahiću, ki ga je v preteklosti zaradi nasilništva nad mamo obsodil na pogojno zaporno kazen z varstvenim nadzorstvom, a se to ni zgodilo niti včeraj. Tik pred koncem sojenja je namreč obtoženi, ki je od februarja letos v priporu, spregovoril. Hribšek, tožilstvo mu očita preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in kaznivo dejanje oviranja pravosodnih organov, je sicer na predobravnavnem naroku krivdo zavrnil, v ...