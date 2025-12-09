  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOJENJE

V preiskavi Jernej priznal, da je grozil predsedniku sodišča, zdaj obrnil ploščo

Jernej Hribšek bo v priporu še malo počakal na odločitev sodišča.
Tožilec Mitja Gregorc ravnanje obtoženca ocenjuje kot zavlačevanje postopka. FOTO: Gordana Stojiljković
Tožilec Mitja Gregorc ravnanje obtoženca ocenjuje kot zavlačevanje postopka. FOTO: Gordana Stojiljković
G. S.
 9. 12. 2025 | 07:42
2:53
A+A-
Že tretji narok zapored je javnost pričakovala, da bo sodišče presodilo, ali je 44-letni Jernej Hribšek grozil predsedniku brežiškega okrajnega sodišča Almirju Kurspahiću, ki ga je v preteklosti zaradi nasilništva nad mamo obsodil na pogojno zaporno kazen z varstvenim nadzorstvom, a se to ni zgodilo niti včeraj. Tik pred koncem sojenja je namreč obtoženi, ki je od februarja letos v priporu, spregovoril. Hribšek, tožilstvo mu očita preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in kaznivo dejanje oviranja pravosodnih organov, je sicer na predobravnavnem naroku krivdo zavrnil, v ...

Več iz teme

sojenjegrožnjeJernej Hriberšek
ZADNJE NOVICE
09:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INCIDENT

Ure in ure je popolnoma gol vpil na svojem balkonu, policijo so poklicali šestkrat. Pravi šok je sledil, ko so vstopili v stanovanje …

Vse to so opazovali zgroženi mimoidoči v spremstvu otrok.
9. 12. 2025 | 09:51
09:50
Lifestyle  |  Stil
ŽIVALI

Osel, koristni posebnež, ki še zdaleč ni neumen

Ima dolga ušesa, velja za trmastega, ko zariga, se ga sliši zelo daleč.
9. 12. 2025 | 09:50
09:49
Video
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Strokovnjak razkril: »Zaradi te napake pozimi pošteno preplačate ogrevanje!«

Energetski strokovnjak v podkastu razblinja mite o ogrevanju, prezračevanju, zatesnitvi oken in nastanku plesni ter ponuja praktične rešitve za toplejši, varčnejši dom.
Nina Štajner9. 12. 2025 | 09:49
09:42
Bulvar  |  Glasba in film
OBLETNICA

Pomembno in naporno leto za Giannija Rijavca

Letos in naslednje leto zaznamuje 40 let glasbene kariere.
9. 12. 2025 | 09:42
09:35
Novice  |  Slovenija
PREVISOKI APETITI

Na dražbi v Ljubljani ponujali 54 umetnin v vrednosti več kot 400.000 evrov (FOTO)

Trg je pokazal zasičenost in že kmalu razblinil napihnjena pričakovanja.
Lovro Kastelic9. 12. 2025 | 09:35
09:34
Bulvar  |  Domači trači
NOVOROJENKA

Anamaria Goltes objavila ganljivo fotografijo, ki so jo vsi nestrpno čakali (FOTO)

»To je najboljši občutek na svetu. In preprosto sem hvaležen,« je pred kratkim dejal novopečeni očka Luka Dončić.
9. 12. 2025 | 09:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Danes so tudi najbolj napredne digitalne rešitve izpostavljene tveganjem

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Kateri izgovor je vaš?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Področje, na katerem slovensko podjetje postavlja nova merila

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki