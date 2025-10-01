V prestolnici v Šiški nepridipravi vlomili v hišo in pokradli ves nakit

Ljubljanski operativno-komunikacijski center je v zadnjih 24 urah prejel 727 klicev, med katerimi je bilo 226 takšnih, ki so zahtevali posredovanje v interventnih dogodkih. Policisti so največkrat posredovali zaradi kriminalitete (55 primerov), kršitev javnega reda in miru (61 primerov) ter prometne varnosti (82 primerov).

Na področju kriminalitete so obravnavali 23 tatvin, tri vlome – v dveh primerih so storilci vlom poskušali, a jim ni uspelo – ter primer poškodovanja tuje stvari.

Vlom v hišo v Šiški

Na območju Šiške je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nakit. Z dejanjem je lastnika oškodoval za približno 1500 evrov.