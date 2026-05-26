V primeru Prekmurka proti domu v Rakičanu poslovne goljufije niso zaznali

ZAVRGLI OVADBO

Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper nekdanjega direktorja rakičanskega doma starejših. Dejan Rituper napovedal, da bo nadaljeval kazenski pregon.

Zgodba o bivanjskih razmerah starostnikov v Hotelu Diana, ko so obnavljali Dom starejših Rakičan, še vedno odmeva, čeprav so se domski stanovalci odselili že decembra 2023. FOTO: Zauneker

Medtem ko na sodni epilog čaka še gospodarski spor med družbo Prekmurka in Domom starejših Rakičan zaradi plačila najemnine za uporabo prostorov v Hotelu Diana, pri čemer Prekmurka zahteva skoraj milijon evrov, je okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti zavrglo kazensko ovadbo, ki jo je zoper rakičanski dom in nekdanjega direktorja Zorana Hoblaja vložil Dejan Rituper, direktor Prekmurke in lastnik Diane. Rituper je prijavo podal zaradi očitkov o oškodovanju javnih sredstev in poslovni goljufiji. Tožilstvo ni ugotovilo utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev in ...