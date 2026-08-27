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V prometni nesreči na primorski avtocesti trije mrtvi

Policisti so bili o hudi nesreči obveščeni ob 16.28.
Simbolična fotografija FOTO: Natnan Srisuwan/Getty Images
Simbolična fotografija FOTO: Natnan Srisuwan/Getty Images
B. K. P.
 27. 8. 2026 | 18:54
 27. 8. 2026 | 18:57
1:26
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Ob 16.28 so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na avtocesti med Uncem in delovno zaporo pred Ravbarkomando. Udeležena sta bila tovorno vozilo in osebni avtomobil.

»Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj in gasilci. Po prvih podatkih je tovorno vozilo ostalo v okvari v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila je trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. V osebnem avtomobilu je bilo pet oseb, vsi so državljani Severne Makedonije. Zdravnik je na kraju potrdil smrt treh oseb, eno poškodovano osebo so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, z reševalnim vozilom so odpeljali v bolnišnico tudi poškodovanega voznika osebnega avtomobila,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Koper Anita Leskovec. Ogled kraja nesreče še poteka, tja gesta tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica, je dodala Leskovec.

Avtocesta proti Kopru je še vedno zaprta, izločanje vozil je urejeno na izvozu Unec. Trenutno policisti rešujejo ujeta vozila v koloni, tovorna vozila pa se izločajo pri Logatcu.

Več bo znanega, ko bodo zaključena prva preiskovalna dejanja.

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