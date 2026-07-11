V prometni nesreči na štajerki udeleženih kar deset oseb, med njimi štirje otroci

V prometni nesreči v predoru Pletovarje na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru je bilo udeleženih deset oseb. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je zgodila ob 15.48, ko so v predoru trčili osebno, kombinirano in kombinirano vozilo s priklopnikom. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Celje in Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine, odklopili akumulatorje ter vozila odstranili iz predora, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci so pregledali tudi vseh deset udeležencev, od tega šest odraslih in štiri otroke. Ob njihovem odhodu ekipa nujne medicinske pomoči še ni prišla na kraj dogodka, so zapisali. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila štajerska avtocesta popoldne zaprta v obe smeri. Zdaj je promet spet sproščen.