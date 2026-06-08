V prtljažniku namesto trikotnika 18 kilogramov konoplje! Je slovenska policija ravnala nezakonito?

MOČAN VONJ PO KONOPLJI

Mladenič, ki so ga policisti ustavili med rutinsko kontrolo, za zapahi. Čeprav je krivdo priznal, je primer romal vse do vrhovnega sodišča.

Policisti so 1. oktobra 2024 med kontrolo prometa ustavili mlajšega voznika osebnega vozila. Ko je ta odprl okno na vratih svojega avta, policist, ki je vodil postopek, ni opazil nič nenavadnega. Od njega je zahteval dokumente in opravil še preizkus alkoholiziranosti. Je pa njegov kolega, ko je pristopil do avta, takoj zavohal, da iz avta dehti po konoplji. Ko so voznika pozvali, naj odpre prtljažnik in pokaže obvezno opremo, so imeli policisti kaj videti. V petih vrečah je namreč prevažal kar 18,454 kilograma prepovedane konoplje. Zanj je stekel postopek, tožilstvo pa je vložilo obtožnico ...