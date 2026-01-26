V Račah ga je namesto zmenka na dvorišču osnovne šole čakalo nasilje: slekli so ga in uporabili paralizator

V Račah se je sredi decembra zgodil brutalen napad, v katerem je skupina mladostnikov pretepla moškega, ki je prišel na srečanje z mlajšo žensko. Namesto zmenka ga je na dvorišču osnovne šole čakalo nasilje.

Mislil, da se bo srečal z mlajšo žensko

Moški je menil, da se bo srečal z mlajšo žensko, s katero si je dopisoval, zato se je sredi decembra pripeljal v Rače. Na dogovorjenem kraju ga je namesto nje pričakala večja skupina mladostnikov in ga napadla, navaja MMC RTV Slovenija.

Slekli so ga in uporabili paralizator

Večer je poročal, da naj bi se otroci nad moškim izživljali več kot eno uro. Pri tem naj bi ga celo slekli in uporabili paralizator. Vse se je odvijalo na dvorišču osnovne šole Rače, ki so jo kriminalisti tudi obiskali.

Boštjan Velički iz PU Maribor je povedal, da v povezavi z omenjenim dogodkom obravnavajo šest osumljencev za različna kazniva dejanja, rop, odvzem vozila, napad na informacijski sistem in zloraba negotovinskega plačilnega sredstva.