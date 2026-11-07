V Radljah ob Dravi z 2,6 promila in brez izpita za volanom

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so v soboto popoldne iz prometa izločili voznika, ki je vozil močno pod vplivom alkohola. Preizkus je pokazal kar 1,32 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (približno 2,6 promila alkohola v krvi). Ker je moški vozil v času ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja, so mu policisti vozilo zasegli, njega pa pridržali.

Policija ob začetku martinovanj znova poziva k odgovornosti: alkohol botruje skoraj tretjini smrtnih prometnih nesreč. »Nič ni vredno več kot vaše življenje in življenja drugih udeležencev cestnega prometa,« so v celjski policijski upravi zapisali v sporočilu za javnost. »Nobena globa ne odtehta dejstva, da bi zaradi vožnje pod vplivom alkohola lahko hudo poškodovali sebe ali ostale udeležence cestnega prometa.«