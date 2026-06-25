V Radovljici ponoči obračunali s stacionarnim radarjem: je šlo za jeznega voznika?

Radovljiški policisti so bili včeraj nekaj minut pred 8. uro zjutraj obveščeni o poškodovanju infrastrukture za nadzor prometa na območju občine Radovljica. Po do sedaj znanih informacijah je neznani storilec poškodoval drog, na katerem je bil nameščen stacionarni radarski sistem, in s tem povzročil materialno škodo. Po ugotovitvah policije je bilo dejanje najverjetneje izvršeno v nočnem času.

Policija trenutno zbira obvestila in vodi postopek v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. V okviru preiskave preverjajo vse okoliščine dogodka ter iščejo storilca. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, ki bo na podlagi zbranih informacij odločilo o nadaljnjih postopkih.