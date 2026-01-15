  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽALOSTNA VEST

V reki Savinji opazil truplo: najverjetneje gre za pogrešanega Jako (24)

Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo.
FOTO: Txking Getty Images/istockphoto
FOTO: Txking Getty Images/istockphoto
S. U.
 15. 1. 2026 | 16:05
 15. 1. 2026 | 16:33
1:30
A+A-

S PU Celje sporočajo, da jih je občan danes obvestil, da je v Velikem Širju, na območju Policijske postaje Laško, v reki Savinji opazil truplo. Na kraj je odšla ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Identifikacija trupla še poteka, prve ugotovitve kažejo, da bo najverjetneje šlo za pogrešanega 24-letnega Jako Muhedinoviča. Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo.

Dodajmo, da je Jaka (letnik 2001), pogrešan od 29. novembra 2025. Nazadnje so ga videli v noči iz petka na soboto na Ljubljanski ulici v Celju, nato se je za njim izgubila vsaka sled. Po podatkih policije je visok okoli 193 centimetrov in suhe postave, ima kratko pristrižene svetle lase, svetle oči ter urejeno rjavo brado. Prepoznaven je tudi po tetovažah: na obeh rokah ima motiv Gospodarja prstanov, na hrbtu napis »Sky is the limit«, na rebrih pa tetovažo treh puščic. Ko je izginil, je nosil temno siv oziroma črn plašč do kolen, srajco s puloverjem, jeans hlače in sive elegantne gležnarje; pri sebi naj bi imel tudi fuge in elegantno ročno uro. Policija je vseskozi poudarjala, da lahko pomaga tudi najmanjši namig o njegovem gibanju tisto noč.

image_alt
Vedeževalka o primeru pogrešanega Jake: »Čutim, da je živ«

image_alt
Jake ni že pet tednov, to so ganljive besede mame Urške: »Dragi sine, minilo je več kot 5 tednov negotovosti, bolečine in žalosti!«

image_alt
Kam na usodno noč izginil Jaka (24)? »Tako obsežne iskalne akcije še nismo doživeli« (FOTO)

 

 

Več iz teme

Jaka MuhedinovićSavinjaPU Celjetruplo
ZADNJE NOVICE
17:15
Novice  |  Svet
NOVI VAL

Polarni mraz se vrača! Napovedujejo ga že konec januarja ...

Pomembnejša sprememba je možna konec januarja, pod vplivom vztrajnega sibirskega anticiklona.
15. 1. 2026 | 17:15
17:10
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Kako profesionalci izbirajo ponve: triki priznanih chefov za domačo kuhinjo

S to kuhinjsko posodo si pomagamo skoraj vsak dan, zato naj bo čim bolj kakovostna.
15. 1. 2026 | 17:10
17:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMOR PRIZNAL ŽE DECEMBRA

To se dogaja s Slovencem, ki je priznal umor lepe vplivnice Stefanie (31)

Po navedbah predstavnika državnega tožilstva v Gradcu je obravnava o pregledu pripora potekala danes.
15. 1. 2026 | 17:05
16:35
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Nenadoma umrla mlada atletinja Iva: še pet dni prej je tekmovala v Mariboru

Klub se je od nje poslovil z zapisom o pogumu, osebni moči in predanosti športu.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 16:35
16:15
Novice  |  Slovenija
POGOVOR O VESOLJU

Pirc Musar v pogovoru: Je Zemlja res okrogla? Astronavtka brez zadržkov odgovorila

V pogovoru je predsednico zanimalo tudi vprašanje, ki še vedno buri duhove.
15. 1. 2026 | 16:15
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNA VEST

V reki Savinji opazil truplo: najverjetneje gre za pogrešanega Jako (24)

Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo.
15. 1. 2026 | 16:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki