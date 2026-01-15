V reki Savinji opazil truplo: najverjetneje gre za pogrešanega Jako (24)

S PU Celje sporočajo, da jih je občan danes obvestil, da je v Velikem Širju, na območju Policijske postaje Laško, v reki Savinji opazil truplo. Na kraj je odšla ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Identifikacija trupla še poteka, prve ugotovitve kažejo, da bo najverjetneje šlo za pogrešanega 24-letnega Jako Muhedinoviča. Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo.

Dodajmo, da je Jaka (letnik 2001), pogrešan od 29. novembra 2025. Nazadnje so ga videli v noči iz petka na soboto na Ljubljanski ulici v Celju, nato se je za njim izgubila vsaka sled. Po podatkih policije je visok okoli 193 centimetrov in suhe postave, ima kratko pristrižene svetle lase, svetle oči ter urejeno rjavo brado. Prepoznaven je tudi po tetovažah: na obeh rokah ima motiv Gospodarja prstanov, na hrbtu napis »Sky is the limit«, na rebrih pa tetovažo treh puščic. Ko je izginil, je nosil temno siv oziroma črn plašč do kolen, srajco s puloverjem, jeans hlače in sive elegantne gležnarje; pri sebi naj bi imel tudi fuge in elegantno ročno uro. Policija je vseskozi poudarjala, da lahko pomaga tudi najmanjši namig o njegovem gibanju tisto noč.