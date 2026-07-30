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Z RAZBITO STEKLENICO

V Rock pubu na Kardeljevem trgu v Velenju je tekla kri: Tito zabodel Uroša v trebuh

46-letni Ismet Hamzić - Tito je z razbito steklenico napadel 37-letnika.
Kaj natančno je 46-letnega Ismeta Hamzića - Tita napeljalo k nasilnemu dejanju, še ni znano. FOTO: Facebook
Kaj natančno je 46-letnega Ismeta Hamzića - Tita napeljalo k nasilnemu dejanju, še ni znano. FOTO: Facebook
G. S.
 30. 7. 2026 | 07:05
2:32
A+A-
V torek nekaj po 21. uri je zavrelo v lokalu v Velenju, ko je 46-letnik s steklenico udaril po glavi 37-letnega moškega, nato pa ga je z razbito steklenico zabodel še v trebuh. Napadeni je na srečo zunaj smrtne nevarnosti. Lokal na Kardeljevem trgu, nekdaj Zeleni bar, zdaj Rock pub, je bil priča nasilnemu dogodku, ko je po naših neuradnih, a preverjenih informacijah 46-letni Ismet Hamzić - Tito poškodoval 37-letnega Uroša F. Kaj natančno se je dogajalo, smo poskušali poizvedeti od lastnika lokala, a smo izvedeli, da naj bi bil trenutno v Bosni in Hercegovini. Po zadnjih podatkih je njegovo ...
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