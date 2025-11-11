V romskem naselju moteče streljanje in pokanje: to so policisti našli pri 37-letnici (FOTO)

Policisti Policijske postaje Novo mesto so opravili hišno preiskavo na območju naselja Pot v gaj, potem ko so prejeli prijave o motečem streljanju in pokanju.

Na podlagi sodne odredbe so v ponedeljek popoldne, 10. novembra 2025, vstopili v dom 37-letne ženske, kjer so med preiskavo našli in zasegli 94 petard ter zračno puško z daljnogledom.

FOTO: PU Novo mesto

Policisti sumijo, da je bila puška nedovoljeno predelana, zato jo bodo poslali v nadaljnjo preiskavo. Po zaključku ugotavljanja dejanskega stanja bodo zoper žensko ustrezno ukrepali.