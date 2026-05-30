V romskem naselju pri Novem mestu obsežen požar. Kdo ga je povzročil? (FOTO)

V romskem naselju Ruperč Vrh v Mestni občini Novo mesto je danes popoldne izbruhnil obsežen požar, ki je zajel lesen stanovanjski objekt. Na kraj dogodka so bile nemudoma napotene interventne službe, saj je obstajala nevarnost, da bi se ogenj razširil tudi na okoliške objekte.

Po prvih neuradnih informacijah s terena je zagorela ena izmed stanovanjskih stavb v naselju. Ognjeni zublji so objekt hitro zajeli, zaradi česar so morali gasilci posredovati z več vozili in ekipami. Njihov glavni cilj je bil preprečiti širjenje požara na sosednje objekte in bližnjo okolico. Gasilcem je uspelo požar omejiti in začeti z gašenjem kmalu po prihodu na kraj dogodka.

Na območju so poleg gasilcev prisotni tudi policisti, ki so zavarovali kraj požara ter zbirajo informacije o okoliščinah nastanka ognja. Po neuradnih podatkih naj bi preiskovalci preverjali tudi možnost, da je bil požar podtaknjen, vendar uradne potrditve za zdaj še ni. Ali je bil v požaru kdo poškodovan oziroma kakšna je materialna škoda, za zdaj ni znano. Več informacij bo predvidoma znanih po zaključku intervencije in prvih ugotovitvah policijske preiskave.