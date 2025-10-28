Iz romskih naselij je slišati streljanje, na terenu policija (FOTO)

Po protestu v Novem mestu, na katerem so ogorčeni, jezni in prestrašeni krajani zahtevali boljše varnostne razmere ter zaščito pred nasilnimi Romi, vsemu skupaj pa je, kot je znano, sod izbila nedavna tragedija, v kateri je življenje izgubil komaj 48-letni Aleš Šutar, je na Dolenjskem, kot kaže, izbruhnilo nasilje.

Po družabnih omrežjih so namreč zaokrožili posnetki iz naselja Žabjak, na katerih je mogoče slišati strele iz avtomatskega orožja in vpitje. »Pravkar je prišlo do streljanja na Rome v novomeškem Žabjaku. Na terenu je večja skupina policistov,« nam je sporočil tudi bralec, ki se je znašel v bližini dogodka.

Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija naj bi prišlo do rafalnega streljanja na prostem, dogodek pa so potrdili tudi na Policijski upravi Novo mesto.

»Malo pred 20.30 smo na interventno številko 113 prejeli več klicev o streljanju v naselju Brezje. Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov. Na kraj smo napotili več policijskih patrulj, pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote,« je sporočil tiskovni predstavnik omenjene policijske uprave Jože Piletič in dodal, da policisti aktivno zbirajo obvestila v cilju zavarovanja kraja storitve in izsleditve storilcev. Policijske aktivnosti prav tako intenzivno potekajo.