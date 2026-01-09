V Rušah zagorel tovornjak, v Dražencih garaža, škode za več kot 260.000 evrov

Na območju Ruš je minulo noč prišlo do požara tovornega vozila, na območju Dražencev pa je zagorelo gospodarsko poslopje oz. garaža z vozili. Škodo ocenjujejo na več kot 200.000 evrov. Požar so pogasili gasilci, vzrok še ni znan, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Požar na območju Dražencev je zajel nadstrešek, dve vozili in ostrešje gospodarskega objekta, s čimer je po prvih nestrokovnih ocenah nastalo okoli 60.000 evrov gmotne škode. »Danes nadaljujemo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara,« so dodali z mariborske policijske uprave.

V požaru tovornega vozila na območju Ruš je bila poškodovana še električna napeljava v bližini. Materialna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 150.000 evrov.