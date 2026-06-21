V Šalovcih na Goričkem tragedija! V domači postelji našli mrtvega 74-letnika (FOTO)

Iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so sporočili, da so gasilci PGD Šalovci danes ob 11.43 uri »s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta v naselju Šalovci, v katerem so našli preminulo osebo.«

Ker ga ni bilo na jutranjo kavo, so ga šli iskat... FOTO: Oste Bakal

O tem so bile obveščene ustrezne službe, zdravnik, ki je potrdil smrt, pa bo najbrž odredil sanitarno obdukcijo trupla, 74. letnega L.F., ki je mimogrede živel sam v svoji hiši.

Ker ga ni bilo na jutranjo kavo, so ga šli iskat...

Da je najbrž nekaj narobe so že v jutranjih urah posumili znanci, predvsem pa zaposleni v bližnji gostilni, ker nesrečni 74-letnik, ravno na prvi poletni dan ni prišel na jutranjo kavico, kot je to običajno bila stalnica. Zato je soseda, ki ima ključ pokojnikove hiše, poklicala ustrezne službe, da bi se prepričali, ali je mogoče kaj narobe, čeprav je pokojni sosed sicer bil brez zdravstvenih težav. Žal se je izpostavilo, da je le nekaj bilo narobe, saj je v svoji postelji zaspal za vedno.