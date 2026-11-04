V Šempetru pri Gorici uničili dva poštna nabiralnika, škodo povzročili s petardami

V Šempetru pri Gorici sta bila v ponedeljek zvečer poškodovana oziroma uničena dva poštna nabiralnika. V obeh primerih naj bi storilci uporabili pirotehnična sredstva, skupna materialna škoda pa znaša približno 100 evrov. Prvi primer so policisti obravnavali 3. novembra ob 20.25. Stanovalci ene od hiš so nekaj minut pred 20. uro zaslišali močan pok. Pozneje so ugotovili, da je njihov poštni nabiralnik poškodovan oziroma uničen.

Po prvih podatkih je nastalo za približno 50 evrov škode. Policisti Policijske postaje Nova Gorica okoliščine dogodka še preiskujejo, je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica.

V nabiralnik odvrgli petardo

Le dobro uro pred tem, ob 19.24, so policisti obravnavali še en podoben primer v istem kraju. Po do zdaj zbranih podatkih so do stanovanjske hiše pristopile tri mlajše osebe, eden od njih pa je v poštni nabiralnik odvrgel petardo. Po eksploziji je bil nabiralnik popolnoma uničen, poškodovana pa je bila tudi kovinska ograja, na kateri je bil nameščen. Tudi v tem primeru je nastalo za približno 50 evrov materialne škode. Neznanci so po dejanju pobegnili.

Policija storilce še išče. Ko jih bodo izsledili, bodo zoper odgovorne uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti in Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Policija poziva občane k sodelovanju

Policija poudarja, da so vse oblike vandalizma nesprejemljive, saj lahko vplivajo tudi na občutek varnosti v lokalnem okolju. Zato izvaja aktivnosti za preprečevanje tovrstnih dejanj in odkrivanje storilcev. Občane, ki bi lahko posredovali koristne informacije o obeh dogodkih, pozivajo, naj jih sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica ali najbližji policijski postaji. Pokličejo lahko tudi na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Več nasvetov o preprečevanju vandalizma je na voljo na spletni strani policije.