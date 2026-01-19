V Šempetru pri Gorici zagorelo v stanovanju: kriva je bila malenkost

V soboto, 17. januarja, popoldne, so policisti PP Nova Gorica obravnavali požar v stanovanju v Šempetru pri Gorici. Po prvih podatkih je do požara prišlo zaradi prižgane čajne svečke, ki je bila odložena na omari. Plamen je zajel stranico omare, stanovalci pa so ga pogasili z gasilnim aparatom. Na kraju so posredovali tudi gasilci. Novogoriški policisti bodo z dogodkom pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Svečke niso nedolžne

Sveče (tudi čajne) vedno postavite na stabilno, negorljivo podlago in stran od pohištva, zaves, papirja ali drugih gorljivih predmetov. Nikoli jih ne puščajte goreti brez nadzora in jih pred odhodom iz prostora ali spanjem obvezno ugasnite. Koristno je tudi, da imate doma delujoč dimni alarm in osnovna sredstva za začetno gašenje, kot je gasilni aparat, ter da redno preverjate električne naprave in podaljške, da ne pride do pregrevanja.