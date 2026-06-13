V Šentjerneju naj bi pred trgovino zabodli občanko, oglasila se je policija

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S PU Novo mesto sporoča, da so bili včeraj, 12. junija 2026, nekaj po 13. uri obveščeni o pretepeni in poškodovani ženski v okolici Šentjerneja. Policisti so odšli na kraj in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah naj bi 41-letna osumljenka poškodovala 35-letno žensko in ji pri tem zadala lažje telesne poškodbe. Poškodovana je sama poiskala zdravstveno pomoč. Policisti so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilke in razjasnitev vseh okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo ustrezno ukrepali.
Kot smo poročali, je v petek popoldne pred eno izmed trgovin prišlo do nasilnega incidenta, v katerem naj bi bila z nožem poškodovana občanka. Po neuradnih informacijah iz lokalnega okolja naj bi bila v napad vpletena mlajša ženska, ki naj bi bila policiji znana že od prej.
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