V Šentjerneju naj bi pred trgovino zabodli občanko, oglasila se je policija

S PU Novo mesto sporoča, da so bili včeraj, 12. junija 2026, nekaj po 13. uri obveščeni o pretepeni in poškodovani ženski v okolici Šentjerneja. Policisti so odšli na kraj in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah naj bi 41-letna osumljenka poškodovala 35-letno žensko in ji pri tem zadala lažje telesne poškodbe. Poškodovana je sama poiskala zdravstveno pomoč. Policisti so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilke in razjasnitev vseh okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo ustrezno ukrepali.