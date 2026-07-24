Varnostnik jo ujel pri kraji, nato je počilo! Spremljevalec sprožil kaos v Šentjerneju

Novomeški policisti so sporočili, da je v četrtek okoli 17. ure v prodajalni v Šentjerneju varnostnik opazil osumljenko, ki je ukradla artikel. Med njima in moškim, ki je bil v njeni družbi, je prišlo do spora in prerivanja.

Moški tudi grozil

Ugotovljeno je bilo, da je moški varnostniku tudi grozil. Policisti so na kraju vzpostavili javni red in mir in ugotovili identiteto vpletenih oseb.

43-letnica kršila javni red in mir V četrtek ob 22.40 so koprski policisti v Pobegih odredili pridržanje 43-letni ženski. Kršila je javni red in mir ter izrečen ukrep prepovedi približevanja, zatem se ni hotela umiriti, se je nedostojno vedla in žalila policiste. Sledi plačilni nalog za več kršitev.

Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo zoper 29-letnega osumljenca in zoper 29-letno osumljenko ukrepali v skladu s pristojnostmi.