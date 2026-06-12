V Šentjur z vlakom, nato na nočni pohodi med odklenjenimi avtomobili

Šentjurski policisti so v okviru preiskave več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici ovadili 41-letnika z Gorenjske. Gre za povratnika, za katerega so ugotovili, da se je v Šentjur vozil z vlakom. Trenutno je v priporu. Šentjurski policisti medtem za štiri denarnice in 13 ročnih ur še iščejo lastnike. Ti so lahko tudi iz drugih krajev.

Kot so v četrtek sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, so policisti policijske postaje Šentjur med januarjem in majem letos obravnavali več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici. Storilec je do vozil, parkiranih pred stanovanjskimi hišami, prihajal ponoči in iz vozil, ki so bila odklenjena, kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše stvari.

Najprej z vlakom, nato z e-skirojem

Šentjurski policisti so med preiskavo ugotovili, da se je storilec v Šentjur vozil z vlakom, s seboj pa je imel e-skiro, da je bil mobilen. S pomočjo posnetkov varnostnih kamer, ki so jih policistom posredovali občani, in ostalih posnetkov, ki so jih policisti med preiskavo pridobili, so ugotovili, da gre za 41-letnega storilca, doma z Gorenjske, ki je kazniva dejanja izvrševal tudi drugod po Sloveniji.

Prejšnji teden so šentjurski policisti s pomočjo kolegov s policijskih postaj Krško, Brežice in Radovljica pri osumljenemu opravili hišno preiskavo in zasegli več predmetov, ki izhajajo iz kaznivih dejanj po celotni Sloveniji.

Osumljenega 41-letnika so ovadili zaradi suma storitve 13 kaznivih dejanj tatvin, s preiskavo za več deset kaznivih dejanj pa še nadaljujejo. Preiskovalni sodnik je osumljenemu odredil pripor. Gre za povratnika storitve premoženjskih kaznivih dejanj, ki je bil v času izvrševanja kaznivih dejanj pogojno na prostosti.

Še vedno se iščejo lastniki štirih denarnic in 13 ročnih ur različnih znamk

Policija je za večino zaseženih stvari že našla lastnike, še vedno pa išče lastnike štirih denarnic in 13 ročnih ur različnih znamk. Kdor jih pogreša, naj pokliče na telefonsko številko policijske postaje Šentjur 03 746 41 50, so navedli na PU Celje.

Dodali so še, da se šentjurski policisti za hitro odzivnost, posredovanje posnetkov in drugih podatkov še posebej zahvaljujejo občanom. Z njihovo pomočjo so lažje identificirali storilca, so sklenili.