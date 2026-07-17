V Šentvidu pri Stični umrl padalec

Ob 15.31 je v Šentvidu pri Stični, občina Ivančna Gorica, pri skoku iz letala padalec naletel na težave s padalom in z visoko hitrostjo udaril ob tla, so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Stični, reševalci nujne medicinske pomoči in Policija, ki so kraj dogodka zavarovali in oživljali poškodovanega padalca. Zaradi hudih poškodb je padalec žal na kraju umrl. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so dodali na upravi za zaščito in reševanje. Podrobnosti tragedije za zdaj še niso znane.