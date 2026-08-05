V severni steni Mojstrovke toča presenetila alpiniste

Spin112 poroča, da je ob 14.14 v severni steni Mojstrovke, občina Kranjska Gora, v alpinistični smeri Severni raz, toča presenetila alpiniste. Dežurna ekipa GRS Brnik je s posadko helikopterja LPE iz stene rešila štiri alpiniste in jih pripeljala v dolino. Vzporedno so reševalci GRS Kranjska Gora začeli s klasično intervencijo v kolikor ne bi bilo mogoče helikoptersko reševanje.

V zahodnem delu Slovenije se je razvilo več vročinskih neviht. Po navedbah Arsa je na območju med Rakekom in Logatcem močan naliv, možna je tudi toča. Na Sviščakih pa je v eni uri padlo 23 milimetrov padavin, je Arso nekaj pred 16. uro sporočil na družbenih omrežjih. Nevihtna aktivnost bo v naslednjih urah počasi usihala, so napovedali.