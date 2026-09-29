V Sežani zavijal na parkirišče, takrat vanj trčil motorist

V Sežani se je sinoči zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 21-letni voznik kros motorja. Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 19.45. Po do zdaj zbranih ugotovitvah je 28-letni voznik osebnega avtomobila vozil po Partizanski cesti od semaforiziranega križišča proti centru Sežane. Nato je na Partizanski cesti zavijal levo na parkirišče.

Takrat je po nasprotnem voznem pasu proti Senožečam pripeljal 21-letni voznik kros motorja. Voznik avtomobila pri zavijanju levo ni ustavil, ampak je zapeljal proti parkirišču, pri tem pa je motorist trčil v osebni avtomobil.

Reševalci so poškodovanega motorista odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Po prvih podatkih je huje poškodovan.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in obravnavajo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.