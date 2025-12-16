V Šiški policija in reševalci, dekle poškodovano. Policija odgovarja, da ne gre za kaznivo dejanje

Na uredništvo se je obrnil bralec z opozorilom o dogodku, ki se je zgodil v soboto na območju nakupovalnega središča Aleja v Ljubljani, pri čemer se je zelo hudo poškodovala mladoletna dekleta. Navaja tudi, da naj bi 18-letnica porinila 16-letnico, ena od njiju pa naj bi bila iz znane ljubljanske družine. Hkrati smo na družbenih omrežjih zasledili več zapisov, v katerih uporabniki sprašujejo, kaj se je dogajalo v soboto na območju Aleje okoli 18. ure. Nekateri omenjajo prisotnost policije, reševalcev in varnostnikov ter opisujejo dogajanje, ki naj bi vključevalo padec 16-letnice z višine, ki pa je padlo na streho spodnjega lokala in se poškodovalo. Gre za trditve, ki jih brez uradnih potrditev ni mogoče potrditi, zato smo se obrnili na policijo.

Policija: oseba se je lahko poškodovala, a ne zaradi kaznivega dejanja

S Policijske uprave Ljubljana so nam v odgovoru zapisali: »V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da smo bili 13. 12. 2025, okoli 17.30, obveščeni o dogodku na območju Šiške, v katerem se je ena oseba lahko telesno poškodovala. Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da zadobljene poškodbe niso posledica kaznivega ravnanja ali nesreče.« Policija zaradi varstva osebnih podatkov dodatnih informacij ne more posredovati.

Kaže, da dogodek ni bil posledica nasilja med osebami, temveč bi lahko šlo za poskus samomora, česar policija v odgovoru ni potrdila, je pa zapisala, da poškodbe niso posledica kaznivega ravnanja ali nesreče. V Sloveniji se sicer samomorilnost dolgoročno zmanjšuje, vendar NIJZ opozarja na zaskrbljujoč podatek, da je bil leta 2024 glede na desetletno povprečje višji samomorilni količnik tudi v starostni skupini 10–14 let, najranljivejši pa ostajajo moški, zlasti starejši nad 50 let.