V Škocjanskih jamah tragedija, umrl naj bi potapljač

V Škocjanskih jamah se je zgodila tragedija. Kot navaja Radio 94, je po neuradnih podatkih med potopom in raziskovanjem, ki so ga tam opravljali trije jamarski potapljači, eden umrl. Vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek za 24ur.com sicer smrti ni potrdil. Vsi trije potapljači so slovenski državljani, je še poročal 24ur.

Siol navaja, da reševanje še vedno poteka in naj bi trajalo do večera.

Več sledi ...