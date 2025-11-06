V Škocjanu ostali brez bankomata, Jelinčič: »Predsednici so že obljubili, da ne bodo več«

V sredo nekaj pred 2. nočno uro so v Škocjanu neznanci z eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Z vlomom in tatvino so povzročili veliko premoženjsko škodo, kolikšna je, še ni znano.

»Poteka intenzivna kriminalistična preiskava, kriminalisti in policisti vse od obvestila izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo,« je zagotovila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Seveda pa ob novici o poškodovanem bankomatu ni mogel ostati tiho nekdanji poslanec in predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti, ki redno opozarja na tovrstno problematiko v državi in s sledilci deli tegobe, o katerih mu večkrat potarnajo prebivalci.

Tokrat je fotografijo s prizorišča omenjenega kaznivega dejanja pospremil z nekoliko pikro opazko: »Včeraj ponoči so v Škocjanu ostali brez bankomata. Storilci so predsednici Nataši Pirc Musar popoldan že obljubili, da ne bodo več.«