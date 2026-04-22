TATINSKA SERIJA NA GORENJSKEM

V Škofji Loki udaril na parkirišču: vlomil v štiri tovornjake, pobasal gorivo in denar

Policija zbira obvestila in nadaljuje preiskavo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo
A. G.
 22. 4. 2026 | 13:20
1:40
A+A-

Škofjeloški policisti so včeraj zvečer prejeli obvestilo o vlomu v parkirana tovorna vozila na območju Škofje Loke. Po do zdaj zbranih podatkih je storilec vlomil v štiri tovorna vozila, ki so bila parkirana na istem parkirišču. Iz enega vozila je odtujil bančno kartico in z njo opravil več nakupov v skupni vrednosti več kot 2.500 evrov. Iz drugega vozila je ukradel nekaj litrov goriva, pri preostalih dveh pa je ostalo pri poskusu, saj ni ničesar odtujil.

Policija zbira obvestila in nadaljuje preiskavo. O vseh ugotovitvah bo obvestila pristojno državno tožilstvo.

Policija voznikom in lastnikom vozil svetuje, naj upoštevajo osnovne varnostne ukrepe:

  • vozila parkirajo na osvetljenih in varovanih parkiriščih,
  • vedno zaklepajo vozila in zapirajo okna,
  • v vozilu ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih,
  • osebne predmete (denarnice, kartice, telefoni, dokumenti) vedno vzamejo s seboj,
  • bančnih kartic nikoli ne hranijo skupaj s PIN številkami.

Ob morebitnem vlomu policija svetuje, da se predmeta ne dotikajo in takoj pokličejo številko 113, saj lahko s tem ohranijo pomembne sledi storilca. Policija tudi poziva občane, naj bodo pozorni na sumljive osebe ali vozila, ki se zadržujejo okoli parkirišč in kažejo nenavadno vedenje, ter naj takšne primere takoj prijavijo na 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon 080 1200.

13:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATINSKA SERIJA NA GORENJSKEM

V Škofji Loki udaril na parkirišču: vlomil v štiri tovornjake, pobasal gorivo in denar

Policija zbira obvestila in nadaljuje preiskavo.
22. 4. 2026 | 13:20

