PEDOFILIJA

V Sloveniji je spolno zlorabljen vsak peti otrok: med posnetki žrtev tudi mlajši od treh let

Strokovnjaki opozarjajo na neučinkovit odziv sistema, pomanjkanje podpore žrtvam in bolečo tišino v družinah in družbi.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 29. 12. 2025 | 17:57
6:37
A+A-

Spolne zlorabe otrok v Sloveniji predstavljajo resno in razširjeno družbeno problematiko, ki je pogosto spregledana ali pometena pod preprogo. Raziskave in uradna poročila kažejo, da naj bi spolno nasilje v otroštvu doživelo približno 20 % otrok. To vključuje neprimerne spolne dotike, prisiljene spolne odnose ali poskuse, izpostavljanje spolnim dejanjem ter izsiljevanje otrok za spolno obarvana vedenja ali posnetke. Na to opozarja tudi Svet Evrope, ki ugotavlja, da je Slovenija s svojo statistiko primerljiva z evropskim povprečjem. Kljub alarmantnim številkam ostajajo prijave redke, uradne statistike pa pretežno prikrivajo dejanski obseg problema. Policija letno obravnava le del primerov, realno število žrtev pa je mnogo višje. Spolne zlorabe se namreč pogosto dogajajo skrito, v zasebnem prostoru, kjer so otroci ranljivi in odvisni od odraslih. Veliko žrtev o zlorabi nikoli ne spregovori, predvsem zaradi strahu, občutka krivde, sramu ali ker je povzročitelj oseba, ki ji žrtev zaupa.

Zlorabe so najpogostejše znotraj družine

Kako brutalno kompleksna je realnost otrok, ki doživijo zlorabo, potrjujejo tudi strokovnjaki iz Lunine vile, organizacije, ki otrokom in mladostnikom nudi brezplačno psihoterapevtsko pomoč. V pogovoru so pojasnili: »Naše izkušnje kažejo na pomanjkljivo prepoznavanje simptomov zlorabe, ki je izjemno pomembno, saj otroci o zlorabi ne spregovorijo kar mimogrede. Pogosto molčijo zaradi strahu, sramu, občutkov krivde ali odvisnosti od storilca, ki je v večini primerov oseba iz otrokovega bližnjega okolja.« Zlorabe se najpogosteje dogajajo znotraj družine ali širšega družinskega kroga, torej pri ljudeh, ki otroka poznajo in z njim preživljajo čas. Tudi digitalni prostor odpira nova vrata za storilce, od spletnega izsiljevanja do zlorabe otrok za ustvarjanje pornografskih posnetkov. Policija beleži porast primerov, povezanih s spletnim spolnim izkoriščanjem, v nekaterih preiskavah pa so bili identificirani celo posnetki otrok, mlajših od treh let.

Tišina: največji zaveznik storilcev 

Za slovenski pravni sistem je značilno, da postopki pogosto dolgo trajajo, kar žrtve znova potiska v travmatično izkušnjo, saj morajo dogajanje večkrat opisovati različnim strokovnim profilom. Na tem področju je pomemben premik naprej prinesla ustanovitev Hiše za otroke oziroma Barnahus, ki združuje policijo, zdravnike, psihologe in socialne delavce pod isto streho ter omogoča otrokom prijaznejši pristop k obravnavi. Strokovnjaki opozarjajo, da ena lokacija ne more zadostiti potreb celotne države. V Lunini vili opozarjajo, da sistem v praksi pogosto ne sledi teoretičnim standardom. Kljub temu da zakonodaja na papirju žrtve ščiti, so procesi dokazovanja, pregona in podpore dolgi, neenotni in nepredvidljivi. V organizaciji dodajajo: »Če upoštevamo statistične podatke, da je 20 % otrok doživelo spolno nasilje in to primerjamo s številom prijav kaznivih dejanj, vidimo, da jih je preiskanih le majhen delež.« Tišina je tako ena največjih zaveznikov storilcev. Raziskave kažejo, da skoraj polovica Slovencev ne bi znala prepoznati znakov spolne zlorabe, če bi se dogajala v njihovi bližini, kar pomeni, da varovalni mehanizmi pogosto odpovejo že v najzgodnejši fazi. Če nasilje ostane neopaženo, ga ni mogoče preprečiti ali ustaviti.

Slovenija se torej sooča z dvema ključnima izzivoma: razširjenost spolnih zlorab je večja, kot smo pripravljeni priznati, hkrati pa sistemske rešitve še ne dosegajo ravni, ki bi zagotavljala dovolj varno, hitro in celostno zaščito žrtev. Pot do izboljšav zahteva več ozaveščanja, dostopnejšo psihološko pomoč, hitrejše postopke, učinkovitejšo policijsko in sodno obravnavo ter predvsem ničelno toleranco do tišine, ki otroke zadržuje v strahu. Ljudje, ki delajo z žrtvami, vsak dan vidijo, kako pomembno je, da jih družba sliši. Kot dodajajo v Lunini vili: »Ko otrok ali odrasel zbere pogum in spregovori o svoji stiski, potrebuje občutek slišanosti, razumljenosti in sprejetosti. Brez prekinjanja, brez dvomov in brez obsojanja.«

Kako lahko prepoznamo znake spolnega nasilja? 

Prepoznavanje spolne zlorabe pri otroku je pogosto izjemno zahtevno, saj se večina znakov ne pokaže neposredno in so lahko podobni drugim razvojno-čustvenim stiskam. Opozarjajo pa lahko nenadna vedenjska nihanja, spremembe razpoloženja, težave pri spanju, povečana tesnoba, umik iz družbe, nenadno poslabšanje učnega uspeha ali nepričakovano vedenje, povezano s spolnostjo, ki presega otrokovo razvojno obdobje. Pri mlajših otrocih se lahko pojavijo tudi fizične bolečine, poslabšanje prehranjevalnih navad ali vračanje k vedenju, ki ga je otrok že prerasel. Pomembno je razumeti, da tudi en sam znak lahko pomeni resno opozorilo, če se pojavi v kontekstu nenadne spremembe ali vztrajnega nelagodja. Kadar se pojavijo sumi na spolno zlorabo, je bistveno, da odrasli ne sprašujejo otroka sugestivno ali pa nanj pritiskajo, temveč mu zagotovijo varno okolje, v katerem lahko pove, kar zmore. Najpomembnejši prvi korak je verjeti otroku in ostati miren. Otroka je treba zaščititi pred stikom s storilcem, hkrati pa čim prej stopiti v stik s strokovnimi institucijami, ki lahko varno in pravilno vodijo postopek. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko hitra reakcija, potrjena z občutkom zaupanja in podpore, pomembno zmanjša dolgoročne posledice travme. Prav zato je ključno, da družba postane bolj pozorna na zgodnje znake in je bolj odločna pri zaščiti otrok. Tišina namreč ščiti samo storilce. 

Pomemben glas pri ozaveščanju o spolnih zlorabah v Sloveniji je tudi Katja Pančur. Avtorica knjige Varna hiša groze odkrito opisuje svojo izkušnjo večletnih spolnih zlorab v otroštvu in mladosti ter s tem opozarja, kako globoke posledice lahko pusti nasilje, storjeno nad otrokom. V medijih je večkrat poudarila, da je o tem spregovorila zato, da bi drugim žrtvam pokazala, da niso same. Njena zgodba je v Sloveniji odprla pomemben prostor za pogovor o zlorabah, travmi in o tem, kako nujno je, da žrtve dobijo podporo in da družba prisluhne njihovim pričevanjem.

