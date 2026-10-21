V Sloveniji prijeli 45-letnico, ki so jo iskali z mednarodno tiralico: to je storila otroku

Slovenski policisti so prijeli 45-letno državljanko Srbije, za katero je bila razpisana mednarodna Interpolova tiralica. V Črni gori so jo pravnomočno obsodili na šest mesecev zapora zaradi kaznivega dejanja odvzema otroka. Ženska je namreč očetu preprečevala stike z mladoletnim otrokom in s tem kršila pravnomočno sodno odločbo. Kot poroča srbska Politika, ki se sklicuje na sporočilo črnogorske policije, so 45-letno D. P. v Sloveniji prijeli v ponedeljek, 19. oktobra. Zanjo je Interpol Podgorica razpisal mednarodno tiralico zaradi kaznivega dejanja odvzema otroka.

Sodišče prve stopnje v Baru jo je obsodilo na šestmesečno zaporno kazen, ker je v letih 2022 in 2023 mladoletnemu otroku onemogočala stike z očetom. S tem je preprečevala izvrševanje pravnomočne sodne odločbe, ki je določala način vzdrževanja osebnih stikov otroka z obema staršema. V skladu s sodno odločbo bi morala namreč omogočiti, da otrok določen del leta preživi z očetom.

Zdaj jo čaka postopek izročitve Črni gori

Črnogorska policija je sporočila, da bo zaradi prijetja sledila komunikacija med Interpolom Podgorica in Interpolom Ljubljana, da bi uredili izročitev 45-letnice Črni gori. Srbska Politika ob tem navaja, da je med osebami iz Srbije, za katerimi so razpisane mednarodne Interpolove tiralice, razmeroma malo žensk, vendar so nekateri primeri v preteklosti pritegnili precejšnjo pozornost javnosti.

Med njimi je tudi primer nekdanje misice, manekenke in udeleženke resničnostnih šovov Slobodanke Bobe Tošić, ki je bila povezana s poskusom umora Đorđa Ždrala in kriminalno združbo Darka Eleza. Leta 2015 so jo po prijetju na Hrvaškem izročili Bosni in Hercegovini, kjer je bila po javno dostopnih podatkih pravnomočno obsojena na dve leti in pol zapora zaradi sodelovanja pri poskusu umora in povezanosti z organizirano kriminalno skupino.

Leta 2017 je pobegnila iz hišnega pripora, preden bi začela prestajati kazen, od takrat pa jo pristojni organi iščejo.

Na mednarodnih tiralicah so se znašle tudi druge srbske državljanke, med njimi nekdanja košarkarica, povezana s kriminalno skupino Pink Panterji, ki je kazen prestajala v grških zaporih in je danes na prostosti.

V preteklosti so iskali tudi žensko z začetnicama M. A., ki so jo povezovali s poskusom umora poslovneža Milana Beka. Po končanih sodnih postopkih so jo oprostili vseh obtožb.