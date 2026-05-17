V Slovenj Gradcu moški streljal na policiste

V soboto okoli 20. ure, je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin. Občan je proti policistom najprej vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal, a se je pozneje izkazalo, da je uporabljal plašilno pištolo. Občan je nato enega od policistov fizično napadel in ga hudo poškodoval.

Policisti so osumljenega obvladali in ga pridržali. Zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe ga bodo kazensko ovadili, je še sporočila Trbulinova.