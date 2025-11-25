V slovenskem hotelu izbruhnil požar, evakuirali so 70 ljudi

Murskosoboški policisti so v ponedeljek ob 5.33 prejeli klic o požaru v hotelu v Mali Nedelji. Gasilci in policisti so takoj odhiteli na kraj dogodka in zavarovali območje, kjer je iz kletnih prostorov že uhajal gost dim. V kleti se nahaja skladišče, prav tam pa je ogenj tudi izbruhnil.

Ogled je razkril prve sledi, točen vzrok pa kriminalisti še vedno preverjajo. Za zdaj izključujejo tujo krivdo. Po nestrokovni oceni je ogenj povzročil kar za okrog 100.000 evrov škode. Med intervencijo so iz objekta evakuirali približno 70 ljudi, na srečo pa nihče ni utrpel poškodb. Ko bodo zbrane vse informacije in potrjen vzrok, bodo kriminalisti pripravili poročilo za pristojno državno tožilstvo.

Drugi požar le dve uri pozneje

Le nekaj ur kasneje, ob 7.31, je zagorelo še v Puževcih, tokrat v kurilnici. Po prvih ugotovitvah je požar najverjetneje povzročila električna napeljava kurilne naprave. Tudi v tem primeru policisti niso našli indicev o tuji krivdi. Nastalo je približno za 15.000 evrov škode, so še sporočili s PU Murska Sobota.