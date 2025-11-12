V slovenskem podjetju tekla kri, na pomoč odhiteli reševalci

V torek ob 15.53 so novogoriške policiste obvestili o delovni nezgodi v eni od gospodarskih družb v naselju Miren v Občini Miren-Kostanjevica.

Po prvih podatkih policije se je 40-letni delavec poškodoval med delom na fiksnem vrtalnem stroju, pri čemer si je poškodoval levo roko – utrpel je ureznino.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so glede na sedanje ugotovitve tujo krivdo izključili. Kasneje so ga na kraju nesreče oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so lažje poškodovanega delavca prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so sporočili s PU Nova Gorica.