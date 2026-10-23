V Slovenski Bistrici naj bi ženske silila v prostitucijo in jim grozila: policija razkrila srhljivo ozadje

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so ta teden zaključili obsežno in dlje časa trajajočo preiskavo, v kateri so razkrili več hudih kaznivih dejanj. Dva osumljenca naj bi bila vpletena v trgovino z ljudmi, povezano z izkoriščanjem prostitucije, preprodajo prepovedanih drog ter nedovoljen promet z orožjem. V preiskavi so identificirali najmanj 14 žrtev trgovine z ljudmi, zasegli pa približno tri kilograme MDMA, 100 gramov kokaina ter manjše količine heroina in konoplje. Zasegli so tudi več kosov nedovoljenega orožja. Podrobnosti preiskave in rezultate boja proti organizirani kriminaliteti sta na današnji izjavi za javnost predstavila Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, in Bojan Iršič, vodja Oddelka za kriminalne združbe na Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Informacijo je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor.

Preiskava je bila sprva usmerjena v kazniva dejanja trgovine z ljudmi in preprodaje prepovedanih drog na območju Slovenske Bistrice. Osumljena sta 52-letni državljan Slovenije in 72-letnik, ki ima slovensko in madžarsko državljanstvo. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenca v sostorilstvu z drugimi, za zdaj še neidentificiranimi osebami z območja Madžarske najmanj od leta 2014 izvrševala kazniva dejanja trgovine z ljudmi. Ženske iz socialno in ekonomsko ranljivih okolij naj bi novačili na Madžarskem, pri tem pa izkoriščali njihovo stisko, težke življenjske okoliščine in ranljivost. Organizirali naj bi njihove prevoze v Slovenijo ter jih nastanili na območju Slovenske Bistrice. Tam naj bi jih z grožnjami in zlorabo odvisnega položaja nadzorovali ter izkoriščali za nudenje spolnih storitev proti plačilu. S tem naj bi si pridobivali protipravno premoženjsko korist.

Stanko Vidovič in Bojan Iršič FOTO: Policijska uprava Maribor

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi imel osrednjo vlogo eden od osumljencev, drugi pa naj bi sodeloval predvsem pri novačenju žensk in organizaciji njihovih prevozov iz tujine. V preiskavi so identificirali najmanj 14 žrtev trgovine z ljudmi, državljank Madžarske. Kriminalisti so ugotovili, da naj bi njihovo izkoriščanje trajalo daljše časovno obdobje. Na podlagi zbranih dokazov sta osumljenca utemeljeno osumljena najmanj 14 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi.

Droge naj bi prodajal tudi žrtvam trgovine z ljudmi

Kriminalisti so med preiskavo pridobili tudi dokaze, ki kažejo, da naj bi 52-letnik dlje časa prodajal različne prepovedane droge, predvsem konopljo, MDMA in kokain. Droge naj bi prodajal tako žrtvam trgovine z ljudmi kot tudi drugim osebam na širšem območju Slovenske Bistrice. Utemeljeno je osumljen najmanj petih kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Ob zaključku preiskave so zasegli približno tri kilograme MDMA, 100 gramov kokaina ter manjšo količino heroina in konoplje. Policija ocenjuje, da bi lahko okvirna tržna vrednost zaseženih drog presegala 70.000 evrov.

Hišne preiskave tudi na Madžarskem

Preiskava je bila zaradi dolgotrajnosti kriminalne dejavnosti, večjega števila žrtev, različnih oblik kaznivih dejanj in njihove čezmejne razsežnosti posebej zahtevna. Kriminalisti so izvajali številne preiskovalne aktivnosti, tudi prikrite preiskovalne ukrepe, pri tem pa tesno sodelovali s tujimi varnostnimi organi, predvsem z madžarskimi. V zaključni fazi preiskave so ta teden v sodelovanju s kriminalisti in policisti drugih policijskih uprav opravili hišne preiskave na sedmih lokacijah. Šest jih je bilo na območju Maribora, Slovenskih Konjic in Murske Sobote, ena pa na Madžarskem, kjer so sodelovali s tamkajšnjimi pristojnimi varnostnimi organi.

Ženske iz socialno in ekonomsko ranljivih okolij naj bi novačili na Madžarskem, pri tem pa izkoriščali njihovo stisko, težke življenjske okoliščine in ranljivost. Organizirali naj bi njihove prevoze v Slovenijo ter jih nastanili na območju Slovenske Bistrice. Tam naj bi jih z grožnjami in zlorabo odvisnega položaja nadzorovali ter izkoriščali za nudenje spolnih storitev proti plačilu.

Policija opozarja na širši problem trgovine z ljudmi

Vodja Oddelka za kriminalne združbe na GPU Bojan Iršič je poudaril, da je boj proti organizirani kriminaliteti ena ključnih prioritet slovenske policije. Organizirane kriminalne združbe ne ogrožajo le varnosti posameznikov, temveč posegajo tudi v človekove pravice in temeljne družbene vrednote. Primer po njegovih besedah kaže, da kriminalne združbe pogosto delujejo na več področjih hkrati in zaradi dobička izkoriščajo ranljive osebe. Njihove mreže lahko segajo čez državne meje. Trgovina z ljudmi je zaradi svojega nacionalnega in mednarodnega značaja poseben izziv za pristojne organe. Povezana je z revščino, neenakostjo, migracijami in organiziranim kriminalom, žrtve pa so pogosto izpostavljene prikritim in dolgotrajnim oblikam izkoriščanja.

Policija pri odkrivanju in obravnavi takšnih primerov sodeluje z državnimi organi, zlasti s Sektorjem za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi, ter nevladnimi organizacijami, ki imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju žrtev, njihovi zaščiti in zagotavljanju pomoči. Boj proti trgovini z ljudmi po navedbah policije ni zgolj naloga organov odkrivanja, preiskovanja in pregona, temveč odgovornost celotne družbe. S sodelovanjem različnih institucij in širše javnosti je mogoče pravočasneje prepoznati žrtve, preprečevati izkoriščanje in zagotoviti njihovo zaščito.

V letu 2026 identificirali že 38 žrtev trgovine z ljudmi

Policija je leta 2023 identificirala 21 žrtev trgovine z ljudmi, leta 2024 jih je bilo 17, leta 2025 pa pet. V letu 2026 je policija v okviru dveh obsežnejših kriminalističnih preiskav identificirala še 38 žrtev. Med njimi je bilo 33 državljanov Paragvaja, ki so jih odkrili v primeru ilegalne tovarne cigaret, ter pet žrtev v danes predstavljenem primeru. Povečanje števila identificiranih žrtev po pojasnilih policije ni nujno pokazatelj večjega obsega trgovine z ljudmi v Sloveniji. Predvsem naj bi odražalo intenzivnejše, načrtno in proaktivno delo policije pri odkrivanju prikritih oblik izkoriščanja, tudi z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov.

K večjemu številu prepoznanih žrtev je pomembno prispevala tudi nedavna preiskava ilegalne tovarne cigaret, v kateri so ugotovili izkoriščanje večjega števila tujih državljanov. Rezultati mariborske preiskave po navedbah policije predstavljajo pomemben prispevek k zaščiti žrtev, zmanjševanju kriminalnih tveganj in krepitvi varnosti v Sloveniji. Policija ob tem poudarja, da bo tudi v sodelovanju z mednarodnimi partnerji nadaljevala odločno in sistematično preiskovanje najzahtevnejših oblik kriminalitete.