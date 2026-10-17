Žalost v slovenski policiji, mnogo prezgodaj se je poslovil Dušan (FOTO)

S Policijske uprave Celje so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da je ta teden umrl njihov sodelavec Dušan Kvar, ki je delal na Policijski postaji Velenje. Del velenjskega policijskega kolektiva je bil več kot tri desetletja, med zaposlenimi pa je pustil močan pečat. Žalostna novica je zato razumljivo pretresla njegove sodelavce.

Zadnji dve leti delal kot stalni dežurni

»V četrtek nas je pretresla vest, da se je mnogo, mnogo prezgodaj, v 53-letu starosti, poslovil sodelavec Dušan Kvar iz Policijske postaje Velenje. Dušan je bil del velenjskega policijskega kolektiva dobrih 30 let. Vrsto let je delal kot vodja patrulje, zadnji dve leti pa kot stalni dežurni. Njegova srčnost bo med nami ostala za vedno,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da se bodo od njega poslovili v sredo 21. oktobra ob 12. uri na ljutomerskem pokopališču, domačim pokojnika pa izrekajo globoko sožalje. Iskreno sožalje so izrekli tudi številni v objavi na omenjenem družbenem omrežju.