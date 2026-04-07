V smeteh skrival 23.000 evrov: denar naročil preko spleta, grozi mu do 8 let zapora (FOTO)

HIŠNA PREISKAVA

Policisti zasegli kup bankovcev, ki naj bi jih Posavec naročil na Amazonu, kjer ga prodajajo kot rekvizit za snemanja.

Pred dvema letoma so novomeški policisti sporočili šokantno novico: zasegli so veliko količino ponarejenega denarja, ko so opravili hišno preiskavo pri 34-letniku na območju Hrastka pri Podbočju. Na vrata Posavca so potrkali, ker so bili prepričani, da bodo naši kak dokaz zaradi tatvin, ki jih je bil osumljen, a namesto tega so naleteli na 190 bankovcev. Ti naj bi v podgorjansko vasico priromali z naročilom prek spleta, povsem enostavno jih je namreč naročiti na Amazonu, na njih pa je oznaka, da gre za ponaredek. A zakonodaja je stroga: grozi mu do 8 let zapora. Skrit pod smetmi Policisti ...