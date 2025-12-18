V soboto nova iskalna akcija za Jako (24), ki se je pred tremi tedni vdrl v zemljo: »Vsak moj korak bo posvečen njemu«

V noči na soboto bo minilo natanko tri tedne, odkar je neznano kam odšel 24-letni odbojkar Jaka Muhedinović. Ves ta čas ga njegovi bližnji, pa tudi pristojne službe s policijo in gasilci na čelu tudi neumorno iščejo. Žal brez uspeha. Samoorganizirajo se tudi tisti, ki so za Jakovo nenavadno zgodbo slišali zgolj iz medijev, a sočustvujejo z njegovo družino in želijo po svojih močeh pomagati. Tako bo denimo v soboto nova prostovoljna iskalna akcija, vse, ki bi se želeli pridružiti, pa organizatorji obveščajo, da se začne ob 10. uri, zbirno mesto mesto bo na parkirišču nekdanje Keramične industrije Liboje. »Vljudno naprošamo, da se vsi, ki se boste udeležili iskalne akcije, oblečete in obujete vremenu in terenu primerno. Svetujejo se svetla oblačila. Prav tako naprošamo vse udeležence, da sledijo navodilom, ki jih bodo prejeli od koordinatorjev iskalne akcije in jih upoštevajo ter se obnašajo odgovorno in spoštljivo,« so med drugim na strani, namenjeni deljenju informacij o Jaki, zapisali pobudniki akcije, ki se že vnaprej zahvaljujejo vsem, ki se je bodo udeležili.

Vabilo na iskalno akcijo FOTO: Zaslonski Posnetek

Med njimi bo zagotovo tudi Celjan Aleš Pavič, prijatelj Jakove mame Urške, ki je z drugimi, ki si prizadevajo, da se visokorasli mladenič čim prej živ in zdrav vrne domov, delil ganljiv zapis: »Vsak moj korak bo posvečen njemu. Poznam Jakovo mamo in vem, kako ima svojega zlatega sina rada – tako kot moja mama mene. To bom naredil iz srca, za Jaka, za družino in za vsak trenutek, ki lahko pomeni razliko. Moj šesti čut mi govori, da imam v tem iskanju priložnost, da resnično doprinesem. Največja želja mi je, da bi prav jaz našel Jaka. Upam, da bo moja prisotnost in trud pomagala, da ga skupaj najdemo in pokažemo, da nihče v tej skupnosti ni sam.«

Taksi ga ni pripeljal do domače hiše

Pisali smo sicer že, da so Jaka nazadnje videli na Ljubljanski cesti v Celju, ko je sedel v taksi, ki ga je odpeljal proti domu, a je 24-letnik želel iz vozila izstopiti nekoliko prej, po nekaterih informacijah naj bi bilo to slab kilometer prej, po drugih okrog tri kilometre prej. Zakaj, lahko le ugibamo, znano pa je, da se je v tistih kilometrih, ki so ga ločili od domače hiše, za njim izgubila vsaka sled. Našli je niso niti psi, posebej izurjeni za iskanje pogrešanih. Mnoge še posebej skrbi dejstvo, da je Jaka iz taksija izstopil nedaleč od območja, znanega kot Petriček, kjer se menda dogajajo čudne stvari, po pričevanju tistih, ki ta predel v bližini Celja poznajo, naj bi se tam zadrževali »nevarni« in »sumljivi« posamezniki in ni jih malo, ki zadrževanje v okolici Petrička predvsem ponoči odsvetujejo.

Jaka Muhedinović FOTO: Pu Celje