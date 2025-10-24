V Šoštanju voznik tovornjaka oplazil peško, z njo je hudo

Celjski policisti poročajo, da so v četrtek okoli pol desetih dopoldne obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami. Nesreča se je zgodila v Šoštanju. Povzročil jo je voznik tovornega vozila, ki je zaradi nepravilnega premika s tovornim vozilom oplazil peško. Peška je padla po vozišču in se hudo poškodovala, so navedli na PU Celje.

Poleg te nesreče so obravnavali še eno nesrečo z lažjimi poškodbami in devetnajst prometnih nesreč z materialno škodo.

Prometna nesreča tudi v Brežicah

Brežiški policisti so bili v četrtek nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh vozil v Brežicah. Ugotovili so, da je za trčenje odgovorna 37-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 43-letnemu vozniku. Hudo poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 43-letni voznik iz Hrvaške se je v nesreči lažje poškodoval. Povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Voznica lažje poškodovana

V četrtek okoli 15. ure se je zgodila prometna nesreča še na cesti Novo mesto - Metlika, pri Gornji Težki Vodi. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 21-letna voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v brežino. Povzročiteljici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.