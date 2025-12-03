V specialnem vozilu Slovenske vojske šest vojakov, zgodila se je nesreča

Galerija
Mariborski operativno komunikacijski center je bil nekaj minut pred 15. uro, obveščen o prometni nesreči, do katere je prišlo v pesniškem rondoju in v kateri je bilo udeleženo specialno vozilo Slovenske vojske.
Na kraj so bili napoteni policisti Postaje prometne policije Maribor, ki so po do sedaj zbranih obvestilih ugotovili, da je bilo med vožnjo v specialnem vozilu Slovenske vojske šest vojakov.
Prav tako so bili na kraj napoteni reševalci, ki so vojakom nudili prvo pomoč. Pet vojakov so odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.
O prometni nesreči je bila obveščena tudi Vojaška policija, so navedli na PU Maribor.
V rondoju Pesnica je zaprt prometni pas iz smeri Dragučove proti Šentilju, ob tem nastaja zastoj, pa navaja Prometnoinformacijski center.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.