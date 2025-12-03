V specialnem vozilu Slovenske vojske šest vojakov, zgodila se je nesreča

Mariborski operativno komunikacijski center je bil nekaj minut pred 15. uro, obveščen o prometni nesreči, do katere je prišlo v pesniškem rondoju in v kateri je bilo udeleženo specialno vozilo Slovenske vojske.

Pet vojakov so odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. FOTO: Leon Vidic/delo

Na kraj so bili napoteni policisti Postaje prometne policije Maribor, ki so po do sedaj zbranih obvestilih ugotovili, da je bilo med vožnjo v specialnem vozilu Slovenske vojske šest vojakov.

5 vojakov v UKC Maribor

Prav tako so bili na kraj napoteni reševalci, ki so vojakom nudili prvo pomoč. Pet vojakov so odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

O prometni nesreči je bila obveščena tudi Vojaška policija, so navedli na PU Maribor.

V rondoju Pesnica je zaprt prometni pas iz smeri Dragučove proti Šentilju, ob tem nastaja zastoj, pa navaja Prometnoinformacijski center.