V središču Novega mesta vre! Na kraju tragedije znova napad (FOTO)

Okoli 12.30 so bili policisti obveščeni, da naj bi pred lokalom Patriot na Rozmanovi ulici v Novem mestu neznanec nadlegoval moškega in ga udaril. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so ugotovili, da je moški na sprehajalni poti pred lokalom uriniral, kar je opazil mimoidoči občan in ga na to opozoril.

Storilec je na opozorilo reagiral z udarcem – klofuto – ter se po incidentu oddaljil s kraja. Policisti so ga kasneje izsledili v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je ponovno kršil javni red in mir.

FOTO: Zaslonski posnetek

Ker je bil pod vplivom alkohola in je v prisotnosti policistov nadaljeval z razgrajanjem ter ni upošteval njihovih ukazov, so mu odredili pridržanje, ki se izvaja na Policijski postaji Novo mesto. Policisti z zbiranjem obvestil še nadaljujejo.

Izredna seja in protest na Glavnem trgu

Zaradi poslabšanja varnostnih razmer je župan Gregor Macedoni sklical izredno sejo novomeškega občinskega sveta, ki bo potekala popoldne. Na sejo je povabil tudi predstavnike države.

Ob tem so občane pozvali k protestnemu shodu na Glavnem trgu, kjer bodo izrazili nezadovoljstvo nad razmerami in zahtevali več varnosti ter odločnejše ukrepanje proti nasilju.