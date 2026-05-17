V stanovanju našli neodzivno osebo, ni se končalo dobro kljub zdravniški pomoči

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je bila danes ob 7.54 v stanovanju v Ulici Cankarjeve brigade v Ivančni Gorici najdena neodzivna oseba. Kot so dodali, so gasilci PGD Ivančna Gorica nudili pomoč dežurnemu zdravniku nujne medicinske pomoči iz Ivančne Gorice pri oskrbi neodzivne osebe. Osebe jim ni uspelo rešiti, saj je umrla.

Omenjena uprava poroča o še enem podobnem primeru, a v tem primeru oseba ni umrla. Kot so zapisali, so ob 14.14 na Javorniku v občini Ravne na Koroškem gasilci PGE Koroški gasilski zavod s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala starejša onemogla oseba. Reševalci NMP so to osebo na kraju oskrbeli.