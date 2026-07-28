V stanovanju v Mariboru zagorelo, dva stanovalca odpeljali v bolnišnico

Ob 4.37 je v Cankarjevi ulici v Mariboru zagorelo v kuhinji enega od stanovanj, na svoji spletni strani poroča Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na intervencijo so odhiteli poklicni in prostovoljni gasilci iz Maribora, ki so prezračili in pregledali stanovanje. Ogenj so uspešno pogasili že lastniki stanovanja pred prihodom gasilcev. Pri tem sta se dve osebi nadihali dima, reševalci nujne medicinske pomoči so ju odpeljali v mariborski klinični center.