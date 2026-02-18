  • Delo d.o.o.
PREVIDNO

V štirih nesrečah na slovenskih smučiščih ranjeni kar trije otroci!

Odpeljali so jih v ljubljanski klinični center.
Previdno na smučiščih! FOTO: Voranc Vogel
Previdno na smučiščih! FOTO: Voranc Vogel
B. K. P.
 18. 2. 2026 | 12:24
 18. 2. 2026 | 12:39
A+A-

Gorenjski policisti so bili v torek okoli 12.20 obveščeni o padcu 61-letne turne smučarke na območju Pokljuke. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je med smučanjem z Blejske koče, na nadmorski višini okoli 1500, padla in se hudo telesno poškodovala. Na pomoč so smučarki priskočili gorski reševalci GRS Radovljica in posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. S helikopterjem Letalske policijske enote je bila prepeljana v jeseniško bolnišnico, je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič. Tudi škofjeloški policisti so v torek obravnavali smučarsko nesrečo, in sicer je med smučanjem po smučišču območja Stari Vrh padel otrok. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je otrok smučal pred očetom, v desnem ovinku zapeljal naravnost in in trčil v drevo ter se telesno poškodoval,« je podrobnosti nesreče opisal Brajič. Na kraju so ranjenemu otroku prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa pa zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v ljubljanski klinični center. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.   

Nasveti Policije:
»Prilagodite hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, znanju, snežni podlagi, vremenskim razmeram in zasedenosti smučišča. Upoštevajte pravila, ki veljajo na smučiščih. Upoštevajte 10 FIS pravil, o katerih se lahko podučite na smučiščih, na spodnji fotografiji ali na TEJ POVEZAVI

Tudi kranjski policisti so bili včeraj nekaj čez 12. uro obveščeni o padcu otroka med smučanjem po smučišču območja Krvavec. Pri padcu se je otrok telesno poškodoval, na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato je bil s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljan v ljubljanski klinični center. Tri ure pozneje so bili kranjski policisti ponovno obveščeni o nesreči na smučišču na območju Krvavca. Trčila sta dva tuja smučarja, ženska in otrok, ki sta smučala vsak po svoji progi. »Med smučarko in otrokom, ki je smučal za očetom, je prišlo do trka in telesnih poškodb,« je pojasnil tiskovni predstavnik gorenjskih policistov. Tudi njima so prvo pomoč na kraju nesreče nudili reševalci na smučišču in nadzornik, v nadaljevanju pa ju je helikopter Letalske policijske enote prepeljal enega v ljubljanski klinični center, drugega v jeseniško bolnišnico.

10 FIS pravil FOTO: Policija
10 FIS pravil FOTO: Policija

