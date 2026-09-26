V Stožicah tik pred začetkom tekme pri vhodu stadiona zagorelo, gasili pa so policisti

Ob 15.00 se je pred skoraj polnim stadionom Stožice začela nogometna tekma v Ligi narodov med slovensko in škotsko nogometno reprezentanco. A pred tem je zagorelo. Kot poroča Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je tri minute pred začetkom tekme pri vhodu stadiona gorel žar v mobilni kuhinji. Ogenj je bil hitro pogašen. Po njihovih informacijah so ga še pred prihodom gasilcev pogasili policisti. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana po prihodu na prizorišče vseeno niso bili povsem brez dela. Pregledali so žarišče ter žar ploščo preventivno ohladili.

Omenjena nogometna tekma se je sicer končala brez golov. Slovenska nogometna reprezentanca je tako tudi po peti tekmi s škotsko reprezentanco ostala brez zmage.