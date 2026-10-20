V tem delu Slovenije že pokajo petarde, policisti najstnikoma zasegli več kot 150 kosov (FOTO)

Policisti Policijske postaje (PP) Rogaška Slatina so v zadnjem mesecu zaznali povečano problematiko uporabe pirotehnike v središču mesta in posledično okrepili nadzor predvsem na območju Žibernika, Zdraviliškega parka ter na območju II. OŠ Rogaška Slatina, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin, pod katero PP Rogaška Slatina tudi spada.

»Pri uporabi pirotehničnega sredstva so zalotili 18-letnika ter mu izdali plačilni nalog, naslednji dan pa so z načrtovanimi aktivnostmi izsledili večjo skupino mladoletnikov ter enemu zasegli štiri pirotehnične izdelke, drugemu pa 34 petard in štiri doma izdelana pirotehnična oz. eksplozivna sredstva,« je policijsko akcijo opisala Milena Trbulin in dodala, da so nato policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva nadaljevali z zbiranjem obvestil in pridobili odredbo sodišča za izvedbo hišnih preiskav pri dveh osebah.

Opravili so ju v petek ter pri enem mladoletniku našli in zasegli 25 pirotehničnih izdelkov, vrv z nameščenimi pirotehničnimi izdelki ter plašilno-signalno pištolo. Ker gre za mladoletno osebo, ga bo obravnavalo sodišče za prekrške. »Ob tem posebej opozarjamo starše oziroma skrbnike, da se v tovrstnih primerih zoper njih sprožijo postopki zaradi opustitve dolžne skrbnosti in nadzora nad mladoletnimi osebami,« je ob tem opozorila Trbulin.

Drugo hišno preiskavo so policisti opravili pri 18-letniku z območja Policijske postaje Rogaška Slatina, pri njem pa so našli in zasegli več kot 100 kosov različnih pirotehničnih izdelkov, predelano pištolo, doma narejeno kovinsko sredstvo za izstrelke z vžigalno vrvico in doma narejeno improvizirano pirotehnično oz. eksplozivno sredstvo. Zasegli so mu tudi manjšo količino konoplje, telefon in več drugih predmetov. Za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let, je še dodala tiskovna predstavnica PU Celje.

Zasežena pirotehnika FOTO: Pu Celje