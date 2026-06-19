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PROMETNA NESREČA

V tragediji na Krku udeležena avtomobila slovenskih registracij

Pri odcepu za Njivice so trčila tri osebna vozila.
Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
B. K. P.
 19. 6. 2026 | 18:58
 19. 6. 2026 | 18:58
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Na državni cesti DC102, nedaleč od odcepa za Njivice na otoku Krku, se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje, piše Glas Istre. Po prvih podatkih so bila v nesreči udeležena tri osebna vozila – eno s hrvaškimi in dve s slovenskimi registrskimi tablicami.

Na kraj dogodka so bile takoj napotene reševalne službe, gasilci in policija. Zaradi poškodb je na kraju dogodka umrla ena oseba, ali je šlo za slovenskega državljana za zdaj še ni znano, prav tako ni znana stopnja poškodb ostalih udeležencev. Zaradi policijske preiskave je promet na omenjenem odseku ceste trenutno močno oviran. Policisti urejajo promet in preusmerjajo vozila na alternativne poti, zato voznike pozivajo k dodatni previdnosti in potrpežljivosti.

Podrobnosti tragedije bodo znane, ko bosta policija in pristojno državno tožilstvo zaključila celotno preiskavo.

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